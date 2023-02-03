Гвардиола: «Порро – отличный трансфер для «Тоттенхэма»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал трансфер правого защитника Педро Порро из лиссабонского «Спортинга» в «Тоттенхэм» за 45 миллионов евро. Напомним, 23-летний испанец ранее числился в составе «горожан», но так и не смог дебютировать за команду.

«Порро – отличный трансфер для «Тоттенхэма», но мы не были заинтересованы в том, чтобы вернуть его в январе в «Манчестер Сити». Педро был в нашем списке, но мы не хотели активировать опцию обратного выкупа зимой. Он не хотел ждать и решил присоединиться к «шпорам», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

В августе 2019 года «Манчестер Сити» заплатил за Порро 12 миллионов евро испанской «Жироне».