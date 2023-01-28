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В «Тоттенхэме» считают, что Кейн продлит контракт

28 Января 2023 • 00:27 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
05.02 19:30

«Тоттенхэм» продолжает переговоры по новому контракту с Гарри Кейном.

Действующее соглашение 29-летнего форварда истекает в конце следующего сезона, чем могут воспользоваться мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», следящие за ситуацией. Тем не менее, согласно новому отчёту инсайдера Флориана Плеттенберга, руководство «шпор» с оптимизмом смотрит в будущее Кейна после очередного этапа переговоров с его агентом. В клубе считают, что лидер сборной Англии с высокой вероятностью продлит договор, в то время как «Бавария» почти утратила надежду на подписание дорогостоящего нападающего.

Гарри Кейн отметился 18 голами и тремя ассистами в 29 поединках нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Манчестер Юнайтед Гарри Кейн
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ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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