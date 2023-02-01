Конте вернётся к работе в «Тоттенхэме» через две недели

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте не сможет помочь своей команде в ближайшие две недели. По информации от журналиста Роба Геста, итальянцу понадобится время на восстановление после операции.

Сегодня у Конте был обнаружен холецистит, из-за чего Антонио пришлось перенести операцию. По данным от источника, восстановление займёт около двух недель.

Напомним, в конце сезона у Конте заканчивается контракт с «Тоттенхэмом». Итальянец не намерен продлевать своё соглашение со «шпорами», которые в данный момент идут на пятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.