Источник: Делофеу почти перешёл в «Тоттенхэм», но в последний момент сделка сорвалась

Нападающий «Удинезе» Херард Делофеу был близок к переходу в «Тоттенхэм» по ходу зимнего трансферного окна, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер 28-летнего испанца в английский клуб был практически завершён, однако травма Делофеу всё изменила.

Напомним, что ранее форвард уже выступал в Английской премьер-лиге, где защищал цвета «Эвертона» и «Уотфорда».

Действующий контракт Делофеу с «Удинезе» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Испании в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провёл за команду из Удине 18 матчей, отметившись тремя голами и семью результативными передачами.