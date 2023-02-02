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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Источник: Делофеу почти перешёл в «Тоттенхэм», но в последний момент сделка сорвалась

02 Февраля 2023 • 14:32 Комментировать
Торино
...
Удинезе
05.02 17:00

Нападающий «Удинезе» Херард Делофеу был близок к переходу в «Тоттенхэм» по ходу зимнего трансферного окна, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер 28-летнего испанца в английский клуб был практически завершён, однако травма Делофеу всё изменила.

Напомним, что ранее форвард уже выступал в Английской премьер-лиге, где защищал цвета «Эвертона» и «Уотфорда».

Действующий контракт Делофеу с «Удинезе» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Испании в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провёл за команду из Удине 18 матчей, отметившись тремя голами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Удинезе Херард Делофеу Трансферы футбола - зима 2023
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ТОРИНО УДИНЕЗЕ
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