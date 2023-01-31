Флорьян Товен вернулся в Европу. О подписании контракта с 30-летним атакующим полузащитником в последний день зимнего трансферного окна объявил «Удинезе». Француз заключил с фриульцами трудовое соглашение, рассчитанное до средины 2025 года.

На протяжении последних полутора лет Флорьян Товен выступал в Мексике за «Тигрес». Ранее в Европе полузащитник представлял ряд клубов, в частности «Марсель» и «Ньюкасл».

«Удинезе» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч «бело-чёрные» проведут 5 февраля – против «Торино» на поле соперника.