Миранчук является единственным светлым пятном в «Торино», считает экс-тренер «Зенита» Сканавино

Бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино высказался об игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 21-го тура Серии А против «Удинезе» (1:0).

«Алексей — единственное светлое пятно в «Торино». Все мало-мальские полуострые моменты в первом тайме возникали только благодаря нему. В составе туринцев он точно самый техничный игрок», — приводит слова Сканавино «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что Миранчук сделал несколько шикарных передач в матче, но в целом атака «Торино» выглядела очень слабо.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 17 матчей с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив три результативные передачи.

После 21 тура «Торино» занимает седьмое место в чемпионате Италии, набрав 30 очков.