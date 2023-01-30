«Интер» определился с потенциальной заменой Шкриньяру

«Интер» ещё не принял предложение «Пари Сен-Жермен» по Милану Шкриньяру, но уже знает, кто может его заменить.

Центральный защитник согласовал свой переход в парижский гранд, однако договорённости между клубами по зимнему трансферу пока нет. «ПСЖ» предложил за словака порядка 15 млн евро без учёта бонусов, и в ближайшее время «нерадзурри» должны дать ответ. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, Мерих Демирал и Родриго Бекао рассматриваются «Интером» как оптимальные варианты замены Шкриньяру.

24-летний Демирал принадлежит «Аталанте» и оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро, в то время как Бекао из «Удинезе» оценён в 10 млн.