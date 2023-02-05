Сёмин: В «Торино» Миранчук является одним из ключевых игроков

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил прогресс российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Безусловно, в «Торино» Миранчуку проще прогрессировать, чем в «Аталанте», потому что теперь у него есть игровое время. Необходимые качества для роста у Лёши есть, поэтому самое главное — чаще играть», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Миранчук является одним из лидеров «Торино», но по поводу своего будущего он сам должен принимать решение.

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал три ассиста.