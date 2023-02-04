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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Миранчук — умный футболист»

04 Февраля 2023 • 17:39 Комментировать
Торино
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Удинезе
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Через 21 ч. 27 мин.

Бывший наставник российской национальной команды Фабио Капелло высказался об игре Алексея Миранчука в составе «Торино».

«Миранчук — умный футболист. Такому игроку, как Алексей, необходимо много играть. Он управляет действиями команды. Его футбольный ум должен постоянно работать и решать задачи на поле», — заявил знаменитый итальянский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне российский полузащитник забил четыре гола при двух ассистах в 14 встречах Серии А. В таблице чемпионата «Торино» занимает восьмое место, набрав 27 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Торино Алексей Миранчук
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