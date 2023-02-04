Капелло: «Миранчук — умный футболист»

Бывший наставник российской национальной команды Фабио Капелло высказался об игре Алексея Миранчука в составе «Торино».

«Миранчук — умный футболист. Такому игроку, как Алексей, необходимо много играть. Он управляет действиями команды. Его футбольный ум должен постоянно работать и решать задачи на поле», — заявил знаменитый итальянский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне российский полузащитник забил четыре гола при двух ассистах в 14 встречах Серии А. В таблице чемпионата «Торино» занимает восьмое место, набрав 27 баллов.