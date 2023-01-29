Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Первый тренер Миранчука: «Уверен, что Лёша может стать ещё сильнее»

29 Января 2023 • 15:28 Комментировать
Торино
...
Удинезе
05.02 17:00

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался об игре хавбека.

«Я уверен, что нынешний уровень Миранчука — это еще не предел, он может стать еще сильнее. У Лёши сейчас самый пик возраста, когда можно полностью проявить себя. Верю, что у него все получится», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

Тренер отметил, что в «Торино» ему больше доверяют, чем в «Аталанте», поэтому его игра вызывает позитивные эмоции. Помимо этого, Воронков заявил, что Миранчук набрался опыта и уже адаптировался в Италии.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Александр Воронков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО УДИНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
80 мин
Милан Милан
Сассуоло Сассуоло
1
4
1.41 5.20 7.40
Видео
29.01.23 в 17:00
Ювентус Ювентус
Монца Монца
1.61 4.10 5.60
Видео
29.01.23 в 20:00
Лацио Лацио
Фиорентина Фиорентина
2.31 3.05 3.60
Видео
29.01.23 в 22:45
Наполи Наполи
Рома Рома
1.79 3.85 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Января
15:47 · Россия. Премьер-лига
Гайч уже в расположении «Вероны»
15:28 · Италия. Серия А
Первый тренер Миранчука: «Уверен, что Лёша может стать ещё сильнее»
14:00 · Италия. Серия А
«Милан» - «Сассуоло»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 2
13:17 · Италия. Серия А
​Только с одним футболистом из России Adidas продолжает сотрудничать
12:36 · Италия. Серия А
​Дзаньоло могут отстранить от команды до конца сезона
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет бесплатно подписать топ-защитника
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет арендовать защитника «Манчестер Юнайтед» Линделофа 1
09:22 · Россия. Премьер-лига
Нападающий ЦСКА в шаге от перехода в клуб Серии А
08:55 · Италия. Серия А
Моуринью подтвердил уход Шомуродова из «Ромы»
08:22 · Италия. Серия А
Шкриньяр подписал предварительный контракт с «ПСЖ»
00:40 · Италия. Серия А
«Аталанта» настигла «Милан», обыграв аутсайдера
00:09 · Италия. Серия А
Лаутаро: «Теперь идём на войну»
28 Января
23:35 · Италия. Серия А
«Милан» снова пропустил четыре мяча - на этот раз от девушек из «Интера»
23:20 · Италия. Серия А
Скончался бывший глава итальянской федерации футбола
22:59 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Я очень доволен, показали характер»
Все новости
Рекомендуем