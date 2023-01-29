Первый тренер Миранчука: «Уверен, что Лёша может стать ещё сильнее»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался об игре хавбека.

«Я уверен, что нынешний уровень Миранчука — это еще не предел, он может стать еще сильнее. У Лёши сейчас самый пик возраста, когда можно полностью проявить себя. Верю, что у него все получится», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

Тренер отметил, что в «Торино» ему больше доверяют, чем в «Аталанте», поэтому его игра вызывает позитивные эмоции. Помимо этого, Воронков заявил, что Миранчук набрался опыта и уже адаптировался в Италии.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три ассиста.