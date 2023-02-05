«Торино» с Миранчуком одолел «Удинезе»

В воскресенье в Серии А играли «Торино» с «Удинезе», середняки соревнований, метящие в еврокубки. Первый момент был у Самуэле Риччи, который с радиуса с небольшим рикошетом пробил рядом с каркасом ворот. Антонио Санабрия также был близок к цели ударом головой. Янн Карамо едва не отличился, но его удар в ближний угол был парирован, да и офсайд. Спустя несколько минут он же бил в падении через себя, очередной сэйв. Сразу после перерыва кросс к линии вратарской, и Карамо головой все же послал мяч в сетку.

«Торино» в итоге побеждает со счетом 1:0 и двигает соперника с седьмого места. Алексей Миранчук провел на поле 90 минут.