«Торино» с Миранчуком одолел «Удинезе»

В воскресенье в Серии А играли «Торино» с «Удинезе», середняки соревнований, метящие в еврокубки. Первый момент был у Самуэле Риччи, который с радиуса с небольшим рикошетом пробил рядом с каркасом ворот. Антонио Санабрия также был близок к цели ударом головой. Янн Карамо едва не отличился, но его удар в ближний угол был парирован, да и офсайд. Спустя несколько минут он же бил в падении через себя, очередной сэйв. Сразу после перерыва кросс к линии вратарской, и Карамо головой все же послал мяч в сетку.
«Торино» в итоге побеждает со счетом 1:0 и двигает соперника с седьмого места. Алексей Миранчук провел на поле 90 минут.
Протокол игры
|(1:0) Карамо Янн50'
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Эйна Ола• 86'Войвода Мергим•Риччи Самуэле•Линетти Кароль76' (Виейра Ронни (76') •Карамо Янн55' (Влашич Никола (55') •Миранчук Алексей87' (Адопо Ндари (87') •Санабрия Антонио88' (Сек Демба (88')
Сильвестри Марко•Бекао Родриго•Бийол Яка85' (Эбосс Энцо (85') •Перес Неуэн85' (Пафунди Симоне (85') •Эхизибуэ Кингсли72' (Эбоселе Фести (72') •Удоги Дестини•Самарджич Лазар72' (Товен Флорьян (72') •Уолас Соуза•Арслан Толгай-Али60' (Ловрич Санди (60') • 82'Гомеш Бету•Саксесс Исаак
05 февраля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
Бан пользователя