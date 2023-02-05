Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» с Миранчуком одолел «Удинезе»

05 Февраля 2023 • 18:59 Комментировать
Торино
1:0
Удинезе
окончен

В воскресенье в Серии А играли «Торино» с «Удинезе», середняки соревнований, метящие в еврокубки. Первый момент был у Самуэле Риччи, который  с радиуса с небольшим рикошетом пробил рядом с каркасом ворот. Антонио Санабрия также был близок к цели ударом головой. Янн Карамо едва не отличился, но его удар в ближний угол был парирован, да и офсайд. Спустя несколько минут он же бил в падении через себя, очередной сэйв. Сразу после перерыва кросс к линии вратарской, и Карамо головой все же послал мяч в сетку.

«Торино» в итоге побеждает со счетом 1:0 и двигает соперника с седьмого места. Алексей Миранчук провел на поле 90 минут.

Протокол игры  
Торино1:0Удинезе
(1:0) Карамо Янн50'  
Милинкович-Савич ВаняДжиджи КоффиШуурс ПеррБуонджорно АлессандроЭйна Ола  86'Войвода МергимРиччи СамуэлеЛинетти Кароль 76' (Виейра Ронни ( 76') Карамо Янн 55' (Влашич Никола ( 55') Миранчук Алексей 87' (Адопо Ндари ( 87') Санабрия Антонио 88' (Сек Демба ( 88')
Запасные: Гинейтис ГвидасБайейе БрайанРодригес РикардоГравильон ЭндрюДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроФиоренца МаттеоСинго Вилфред
Сильвестри МаркоБекао РодригоБийол Яка 85' (Эбосс Энцо ( 85') Перес Неуэн 85' (Пафунди Симоне ( 85') Эхизибуэ Кингсли 72' (Эбоселе Фести ( 72') Удоги ДестиниСамарджич Лазар 72' (Товен Флорьян ( 72') Уолас СоузаАрслан Толгай-Али 60' (Ловрич Санди ( 60'  82') Гомеш БетуСаксесс Исаак
Запасные: Паделли ДаниэлеБута ЛеонардуМасина АдамПьяна ЭдоардоАбанква Джеймс
05 февраля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Торино Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Специя Специя
Наполи Наполи
0
3
6.20 4.40 1.54
Видео
Окончен
Торино Торино
Удинезе Удинезе
1
0
2.25 3.30 3.45
Видео
11 мин
Фиорентина Фиорентина
Болонья Болонья
0
0
1.76 3.85 4.70
Видео
05.02.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
2.31 3.55 3.05
Видео
06.02.23 в 20:30
Верона Верона
Лацио Лацио
3.65 3.65 2.03
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Февраля
19:43 · Италия. Серия А
Шишкин: Всё идёт к тому, что Кварацхелия вместе с «Наполи» выиграет Серию А
18:59 · Италия. Серия А
«Торино» с Миранчуком одолел «Удинезе»
18:57 · Италия. Серия А
​Фанаты «Специи» высмеивали покойного Марадону и не только
18:54 · Италия. Серия А
Итальянский журналист – о миланском дерби: «Возможен разгром»
18:34 · Италия. Серия А
Колыванов дал ожидаемый прогноз на миланское дерби
18:25 · Италия. Серия А
​Появилась информация о ходе переговоров Дзаньоло с «Галатасараем» слухи
18:16 · Англия. Премьер-лига
​3 топ-клуба проявляют интерес к Обамеянгу 5
16:58 · Италия. Серия А
Сёмин считает связку Кварацхелия – Осимхен лучшей в Серии А
16:54 · Италия. Серия А
​Дзаньоло хочет в «Галатасарай», новый раунд переговоров – в понедельник
16:45 · Италия. Серия А
​Пато: «Через несколько лет «Монца» бросит вызов «Милану» и «Интеру»
16:40 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук – в стартовом составе «Торино» на игру с «Удинезе»
16:34 · Италия. Серия А
«Наполи» набирает в среднем 2,7 очка за матч, это лучший результат в топ-5 лигах Европы
16:33 · Италия. Серия А
​Пато признался, что вёл переговоры с «Монцей»
16:32 · Италия. Серия А
Сёмин: В «Торино» Миранчук является одним из ключевых игроков
16:30 · Италия. Серия А
«Торино» - «Удинезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Все новости
Рекомендуем