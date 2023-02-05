Алексей Миранчук – в стартовом составе «Торино» на игру с «Удинезе»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук – в стартовом составе своего клуба на матч чемпионата Италии против «Удинезе». Начало встречи, которая пройдёт на стадионе «Олимпико де Торино» - 17:00, время московское.

Напомним, что в текущем сезоне у Миранчука в 16 матчах во всех турнирах набралось четыре гола и три ассиста. Его клуб движется в чемпионате Италии на восьмом месте, набрав 27 очков за 20 игр.

Что любопытно, «Удинезе» движется на седьмом месте и опережает туринцев лишь на два очка. В случае сегодняшнего успеха «Торино» обойдёт соперника из Удине и наберёт 30 очков. Следите за прямой трансляцией встречи на портале Liveresult.