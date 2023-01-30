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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» объявил о подписании Илича официально

30 Января 2023 • 16:45 Комментировать
Торино
...
Удинезе
05.02 17:00

«Торино» на своём официальном сайте объявил о переходе сербского полузащитника Ивана Илича из «Вероны».

21-летний хавбек перешёл в туринский клуб на правах аренды. В соглашении предусмотрено право обязательного выкупа игрока по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Илич близок к переходу во французский «Марсель».

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Верону» 12 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 13 миллионов евро.

После 20 туров текущего розыгрыша итальянской Серии А «Торино» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

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ТОРИНО УДИНЕЗЕ
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