Трабукки: Если Миранчук продолжит успешно играть за «Торино», то летом будет очень много желающих его подписать

Футбольный агент Марко Трабукки высказался о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Руководство «Торино», болельщики, пресса — все согласны, что Миранчук, Риччи и Лукич — это самые большие звезды команды. «Аталанта» наверняка захочет отбить деньги за Миранчука, но «Торино» потянет. Думаю, что Миранчук заслужил такую инвестицию от «Торино», — приводит слова Трабукки «РБ Спорт».

По мнению агента, если Миранчук продолжит демонстрировать классную игру в туринском клубе, то летом на него будут претендовать много команд, возможно, даже с приставкой топ.

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три ассиста.