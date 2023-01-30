Канселу уйдёт в «Баварию» из-за конфликта с Гвардиолой

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу в ближайшее время пополнит состав «Баварии».

По информации Daily Mail, причиной ухода 28-летнего футболиста в мюнхенский клуб стал конфликт с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.

Источник сообщает, что отношения между игроком и тренером ухудшились после возобновления сезона, Канселу стал получать меньше времени на поле и начал активно выражать свое недовольство. Клуб принял решение расстаться с футболистом, если по нему будет хорошее предложение.

В текущем сезоне защитник провел 26 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал пять ассистов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость португальца в 70 миллионов евро.