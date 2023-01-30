Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канселу уйдёт в «Баварию» из-за конфликта с Гвардиолой

30 Января 2023 • 18:09 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
05.02 19:30

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу в ближайшее время пополнит состав «Баварии».

По информации Daily Mail, причиной ухода 28-летнего футболиста в мюнхенский клуб стал конфликт с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.

Источник сообщает, что отношения между игроком и тренером ухудшились после возобновления сезона, Канселу стал получать меньше времени на поле и начал активно выражать свое недовольство. Клуб принял решение расстаться с футболистом, если по нему будет хорошее предложение.

В текущем сезоне защитник провел 26 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал пять ассистов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость португальца в 70 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Жоау Канселу Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Января
18:17 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может заплатить за Канселу 70 миллионов евро
18:10 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» предложил «Челси» 40 миллионов евро за Галлахера
18:09 · Англия. Премьер-лига
Канселу уйдёт в «Баварию» из-за конфликта с Гвардиолой
17:58 · Англия. Премьер-лига
Фаулер: «Гакпо нужно дать немного времени»
17:40 · Англия. Премьер-лига
Дайч рассказал о своей главной цели в «Эвертоне»
17:23 · Англия. Премьер-лига
Дайч официально объявлен новым главным тренером «Эвертона» официально
16:43 · Англия. Премьер-лига
Шмидт: «Мы не сможем удержать Фернандеса, если за него заплатят 120 миллионов евро»
16:37 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» пока не отпускает Наваса в «Ноттингем Форест»
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет заменить Шкриньяра Магуайром
15:20 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может подписать топ-защитника из «Манчестер Сити»
15:06 · Англия. Премьер-лига
«Рома» близка к аренде Льоренте с правом выкупа
14:57 · Англия. Премьер-лига
​Маккенни прошёл обследование перед трансфером в «Лидс»
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Яровинский верит, что Захарян перейдёт в «Челси» 1
14:30 · Англия. Премьер-лига
Фреснеда не покинет «Вальядолид» зимой
14:16 · Англия. Премьер-лига
Источник: Сегодняшний день станет решающим в переговорах «Челси» и «Бенфики» по Фернандесу
Все новости
Рекомендуем