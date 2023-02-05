«Манчестер Сити» в четвёртый раз подряд проиграл «Тоттенхэму» в гостях, не забив ни одного гола

«Тоттенхэм» продлил удачную серию в домашних поединках против «Манчестер Сити».

Победу «шпорам» в сегодняшнем матче, прошедшем в рамках Премьер-лиги, принёс точный удар Гарри Кейна на 15-й минуте, на который у «горожан» так и не нашлось ответа. Как отмечает Squawka, «Манчестер Сити» в четвёртый раз кряду уступил «Тоттенхэму» в Лондоне, причём во всех четырёх случаях коллектив Хосепа Гвардиолы проигрывал всухую: в двух случаях был зафиксирован счёт 2:0, ещё дважды лондонцы праздновали минимальную победу.

«Манчестер Сити» упустил возможность сократить отставание от «Арсенала», ранее уступившего «Эвертону» (0:1).