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«Манчестер Сити» предлагает долгосрочный контракт Льюису

30 Января 2023 • 18:57 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
05.02 19:30

«Манчестер Сити» планирует подписать новое трудовое соглашение с защитником Рико Льюисом.

По информации журналиста Николо Скиры, «горожане» уже начали переговоры с 18-летним футболистом. Клуб хочет продлить контракт с Льюисом до лета 2028 года.

В текущем сезоне игрок принял участие в 14 матчах за команду Хосепа Гвардиолы и отметился одним забитым мячом. Действующий договор Льюиса с «Манчестер Сити» рассчитан до 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет один миллион евро.

«Горожане» идут на второй строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 45 очков за 20 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Трансферы футбола - зима 2023 Рико Льюис
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