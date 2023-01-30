«Манчестер Сити» предлагает долгосрочный контракт Льюису

«Манчестер Сити» планирует подписать новое трудовое соглашение с защитником Рико Льюисом.

По информации журналиста Николо Скиры, «горожане» уже начали переговоры с 18-летним футболистом. Клуб хочет продлить контракт с Льюисом до лета 2028 года.

В текущем сезоне игрок принял участие в 14 матчах за команду Хосепа Гвардиолы и отметился одним забитым мячом. Действующий договор Льюиса с «Манчестер Сити» рассчитан до 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет один миллион евро.

«Горожане» идут на второй строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 45 очков за 20 игр.