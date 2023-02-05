Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Всегда восхищался Кейном»

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс поделился мыслями о достижении Гарри Кейна.

Сегодняшний гол форварда «Тоттенхэма» не только принёс «шпорам» победу над «Манчестер Сити» (1:0) в матче Премьер-лиги, но и сделал его лучшим бомбардиром клуба всех времён.

«Кейн – выдающийся нападающий, я всегда им восхищался. Он был верен «Тоттенхэму» даже при отсутствии у клуба трофеев, и он заслужил добиться такого невероятного успеха. Даже когда «шпоры» выглядят не очень здорово, Гарри всё равно показывает класс, делает всё на высочайшем уровне», – заявил эксперт Sky Sports, высказываясь после матча.