Бывший защитник «Тоттенхэма» советует Кейну уйти из клуба

Гарри Кейн стал главным героем победного для «Тоттенхэма» матча против «Манчестер Сити», он забил единственный гол встречи, который стал для него 200-м в АПЛ. Бывший защитник лондонского клуба Рамон Вега считает, что сейчас для Кейна настало время... покинуть «Тоттенхэм».

- Сейчас он может уйти из «Тоттенхэма» без каких-либо угрызений совести. Он может найти себе платформу получше, с которой можно будет выиграть медали. Этот игрок - уже легенда, ему не хватает лишь наград, чтобы считаться великим. Сейчас ему надо подумать о своем ближайшем будущем, - цитирует слова Рамона Вега BBC Sport.