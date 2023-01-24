Кристиан Ромеро: «Поражение в первом матче ЧМ-2022 сделало сборную Аргентины сильнее»

Центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро вспомнил о победном пути сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Аргентинцы начали турнир с поражения от Саудовской Аравии (1:2), но в итоге стали чемпионами, обыграв в финале сборную Франции в серии послематчевых пенальти.

«Мы заслуженно выиграли чемпионат мира, у нас невероятная команда. После поражения в первом матче мы сплотились и отдали все силы ради успеха. Неудача в самом начале сделала нас более устойчивыми в моральном плане, что проявлялось на протяжении всего турнира. Итог максимально справедлив», – заявил в интервью ESPN 24-летний футболист.