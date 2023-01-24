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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кристиан Ромеро: «Поражение в первом матче ЧМ-2022 сделало сборную Аргентины сильнее»

24 Января 2023 • 22:17 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
05.02 19:30

Центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро вспомнил о победном пути сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Аргентинцы начали турнир с поражения от Саудовской Аравии (1:2), но в итоге стали чемпионами, обыграв в финале сборную Франции в серии послематчевых пенальти.

«Мы заслуженно выиграли чемпионат мира, у нас невероятная команда. После поражения в первом матче мы сплотились и отдали все силы ради успеха. Неудача в самом начале сделала нас более устойчивыми в моральном плане, что проявлялось на протяжении всего турнира. Итог максимально справедлив», – заявил в интервью ESPN 24-летний футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сборная Аргентины Чм-2022 Кристиан Ромеро
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