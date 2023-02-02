Лапорт недоволен количеством игрового времени в «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт недоволен количеством игрового времени в команде. В нынешнем сезоне футболист отыграл всего 5 матчей в Английской премьер-лиге.

По информации от журналиста Сэма Ли, несмотря на недовольство футболиста, в «Манчестер Сити» не верят, что вероятный уход Лапорта будет горячо обсуждаемой темой следующим летом. Напомним, игрока ранее связывали с каталонской «Барселоной».

Лапорт выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года и с тех пор выиграл с командой Хосепа Гвардиолы 4 чемпионских титула Английской премьер-лиги. Ранее из-за нехватки игровой практики «Манчестер Сити» покинул крайний защитник Жоау Канселу, который присоединился к «Баварии» на правах аренды.