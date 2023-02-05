Если верить слухам, в раздевалке «Манчестер Сити» есть проблемы. По данным испанского издания El Nacional, некоторые футболисты «горожан» недовольны главным тренером Хосепом Гвардиолой. Они якобы считают, что именно испанец является главным виновником негативного микроклимата в команде.

Отмечается, что плохой атмосфере в раздевалке поспособствовал уход Жоау Канселу (сообщалось, что португалец покинул клуб из-за конфликта с Хосепом Гвардиолой) и слухи насчёт будущего Бернарду Силвы. Последний недавно говорил о желании попробовать себя в новом проекте.

Сообщалось также о том, что раскол начался в отношениях Хосепа Гвардиолы с Эрлингом Холанном.