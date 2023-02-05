Конте отреагировал на победу над «Манчестер Сити» в социальных сетях

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не мог присутствовать на матче, так как недавно перенёс операцию.

Без своего наставника «шпоры» одолели «Манчестер Сити» в родных стенах с минимальным счётом. Забивший единственный гол Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Всегда с вами, даже на расстоянии. Горжусь всей командой», – написал в социальных сетях итальянский специалист после завершения матча.

Одержав важную победу, «Тоттенхэм» сократил отставание от идущего четвёртым «Ньюкасла» до одного очка, однако «сороки» имеют один матч в запасе. «Манчестер Юнайтед» опережает команду Конте на три балла, также располагая дополнительной игрой.