Бернарду Силва с высокой вероятностью уйдёт из «Манчестер Сити» летом

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Слухи об уходе 28-летнего португальца в январе не подтвердились, однако летом за его подписание может разгореться серьёзная борьба. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «горожанам» будет непросто удержать свою звезду после окончания сезона: «Как мне кажется, шансы на уход Силвы из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно довольно велики», – поведал трансферный эксперт.

Интерес к Бернарду Силве ранее проявляли «Пари Сен-Жермен» и «Барселона». Стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.