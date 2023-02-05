​Кейн забил 200 голов в АПЛ

В воскресенье «Тоттенхэм» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Манчестер Сити». Лондонской команде удалось открыть счёт достаточно быстро – на 15-й минуте отличился Гарри Кейн.

Теперь на счету Гарри Кейна 200 голов в Премьер-лиге. Он стал только третьим игроком в истории турнира, которому покорилась эта отметка. Ранее это удавалось Алану Ширеру (всего 260 голов) и Уэйну Руни (208).

При этом Гарри Кейн забил 200 голов быстрее всех. Ему понадобилось 304 матча, в то время как Алану Ширеру и Уэйну Руни в своё время понадобилось 306 и 462 матча соответственно.

Следить за игрой «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» можно в текстовой трансляции.