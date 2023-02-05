Кулушевски — о последних месяцах в «Ювентусе»: «В моей голове было много гнева»

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», рассказал о том, как переживал недостаток игровой практики в итальянском клубе.

«В моей голове было много мести и гнева. Мне не нравилось, куда движется моя карьера. Всё, что я хотел, это показать людям, на что я способен, поэтому и пришёл в «Тоттенхэм», — цитирует Кулушевски The Guardian.

Напомним, что за «Тоттенхэм» шведский футболист выступает с начала прошлого года. Арендное соглашение 22-летнего вингера с английским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Кулушевски провёл 13 матчей, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Швеции в 50 миллионов евро.