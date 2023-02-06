​Гвардиола придумал странное оправдание после поражения

«Манчестер Сити» в воскресенье огорчил своих болельщиков поражением от «Тоттенхэма» со счётом 0:1. После игры главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола придумал странное оправдание неудачному результату.

«Приехать в Лондон – это все равно, что отправиться, я не знаю, в северную Европу. Это 4 часа и 20 минут. Четыре с половиной часа, чтобы добраться до отеля. Приезжать в Лондон так утомительно, простите. Теперь нам нужно вернуться в Манчестер и подготовиться к игре с «Астон Виллой», - слова Гвардиолы приводит Goal.

«Манчестер Сити» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.