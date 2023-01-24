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«Тоттенхэм» перехватил Данджума у «Эвертона»

24 Января 2023 • 19:27 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
05.02 19:30

Лондонский «Тоттенхэм» перехватил у кризисного «Эвертона» нападающего «Вильярреала» Арно Данджума. 25-летний нидерландец присоединится к «шпорам» в рамках арендного соглашения до конца сезона с опцией выкупа, пишет в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Данджума уже практически перешёл в «Эвертон», который давно охотился за игроком. Правда, вчера ливерпульский клуб уволил своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда и идёт на предпоследнем месте в АПЛ.

У «Тоттенхэма» всё в турнирном плане получше – лондонцы идут на пятом месте, вчера подопечные Антонио Конте добыли три очка на выезде против «Фулхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Арно Данджума Трансферы футбола - зима 2023
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ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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