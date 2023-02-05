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Ассистент Конте: «Антонио очень счастлив, я только что говорил с ним по телефону»

05 Февраля 2023 • 22:06 Комментировать
Тоттенхэм
1:0
Манчестер Сити
окончен

Наставник Кристиан Стеллини, занимающий должность ассистента Антонио Конте в «Тоттенхэме», прокомментировал успех в поединке против «Манчестер Сити» (1:0).

Главный тренер «шпор» в настоящий момент не может находиться с командой, так как продолжает реабилитацию после операции.

«Это была тяжёлая неделя. Сейчас Антонио [Конте] очень счастлив, и я надеюсь, что он скоро вернётся. Я только что говорил с ним по телефону, и он поздравил всю команду, но особенно, конечно, Гарри Кейна, ставшего лучшим бомбардиром в истории клуба.

Мы знали, что сегодня мы должны много работать без мяча и страдать. Наш план сработал – мы великолепно защищались», – цитирует BBC Стеллини.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Антонио Конте Кристиан Стеллини
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