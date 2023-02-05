Салихамиджич рассказал, планирует ли «Бавария» выкупать Канселу за 70 млн евро

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич ответил на вопрос о возможном выкупе Жоау Канселу у «Манчестер Сити».

В январе мюнхенцы арендовали португальского латераля до конца сезона. В сделку включена опция выкупа за 70 млн евро.

«Жоау чувствует себя комфортно в Мюнхене – сейчас это важнее всего. У него будет возможность регулярно играть во второй половине сезона.

Мы дали ему понять, что в нашем текущем положении нам будет трудно активировать опцию выкупа за такую сумму. Однако, если все стороны будут заинтересованы, мы сможем договориться об условиях. Жоау знает, что мы очень хотели подписать его на протяжении нескольких лет», – цитирует журналист Кристиан Фальк Салихамиджича.