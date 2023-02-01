​Конте перенесёт операцию

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте будет прооперирован. Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, недавно итальянский специалист почувствовал себя плохо из-за сильных болей в животе. Конте прошёл обследование, и у него выявили холецистит. Теперь тренеру предстоит перенести операцию по удалению желчного пузыря.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От зоны Лиги чемпионов «шпоры» отстают всего лишь на три зачётных балаа. Ближайший матч команда Антонио Конте проведёт 5 февраля – против «Манчестер Сити» на своём поле.