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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Конте перенесёт операцию

01 Февраля 2023 • 14:41 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
05.02 19:30

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте будет прооперирован. Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, недавно итальянский специалист почувствовал себя плохо из-за сильных болей в животе. Конте прошёл обследование, и у него выявили холецистит. Теперь тренеру предстоит перенести операцию по удалению желчного пузыря.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От зоны Лиги чемпионов «шпоры» отстают всего лишь на три зачётных балаа. Ближайший матч команда Антонио Конте проведёт 5 февраля – против «Манчестер Сити» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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