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Конте: «Я бы хотел помочь Кейну выиграть что-то с «Тоттенхэмом»

24 Января 2023 • 10:08 Комментировать
Фулхэм
0:1
Тоттенхэм
окончен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о нападающем лондонской команды Гарри Кейне.

Напомним, что вчера, 23 января, в матче 21-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0) 29-летний Кейн отметился победным голом и повторил рекорд экс-нападающего «шпор» Джимми Гривза, доведя счёт своих голов в составе «Тоттенхэма» до 266.

«Мы говорим об игроке с фантастическими способностями. Конечно, я хотел бы помочь сделать что-то важное. Выиграть что-то с «Тоттенхэмом». Он любит «Тоттенхэм», клуб в его сердце», — цитирует Конте The Guardian.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 29 матчей, забив 18 голов и отдав три результативные передачи.

На данный момент «шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков в 21 проведённом матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Гарри Кейн
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