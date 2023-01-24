Конте: «Я бы хотел помочь Кейну выиграть что-то с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о нападающем лондонской команды Гарри Кейне.

Напомним, что вчера, 23 января, в матче 21-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0) 29-летний Кейн отметился победным голом и повторил рекорд экс-нападающего «шпор» Джимми Гривза, доведя счёт своих голов в составе «Тоттенхэма» до 266.

«Мы говорим об игроке с фантастическими способностями. Конечно, я хотел бы помочь сделать что-то важное. Выиграть что-то с «Тоттенхэмом». Он любит «Тоттенхэм», клуб в его сердце», — цитирует Конте The Guardian.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 29 матчей, забив 18 голов и отдав три результативные передачи.

На данный момент «шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков в 21 проведённом матче.