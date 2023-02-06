Кейн вспомнил свой первый гол за «Тоттенхэм»

Английский нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал автором единственного мяча в матче против «Манчестер Сити», и его гол позволил клубу получить три очка - а сам Кейн стал самым результативным футболистом в истории клуба, побив прежнее достижение Джимми Гривза. После матча Кейн вспомнил свой первый гол в составе «шпор»:

- Это был в матче против «Шэмрок Роверс», давно уже, тоже на домашнем стадионе. Я очень впечатлен тем, что оставил позади такого мастера, как Джимми Гривз. Года идут очень быстро, и я просто стараюсь получить все и ничего не упустить. На стадионе были мои родители и мои друзья, и потому мне особенно приятно, - цитирует слова Кейна BBC Sport.