Победитель ЧМ-2022 Ромеро: «Пять лет назад думал закончить с футболом»

Центральный защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиан Ромеро высказался о своём успехе.

По признанию 24-летнего игрока, в начале профессиональной карьеры он даже не предполагал, что всё сложится для него столь удачно: «Сейчас я чувствую себя счастливым, ведь я играю в сильнейшей лиге и стал чемпионом мира, но всего пять лет назад я подумывал закончить с футболом. Жизнь – странная штука. Полагаю, я бы очень пожалел, если бы тогда решился на уход», – цитирует журналист Альфредо Педулла аргентинца.

Кристиан Ромеро отыграл шесть матчей в составе сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре. В августе «Тоттенхэм» выкупил его у «Аталанты» за 50 млн евро.