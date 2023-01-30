«Бавария» планирует выпустить Канселу в старте уже в среду

Футболист «Манчестер Сити» Жоау Канселу в ближайшее время будет представлен в качестве новичка «Баварии».

Мюнхенский гранд достиг договорённости по аренде португальского крайнего защитника до конца сезона с возможностью выкупа приблизительно за 70 млн евро. По данным известного инсайдера Флориана Плеттенберга, в «Баварии» считают, что 28-летний игрок сможет выйти в стартовом составе уже в предстоящем матче против «Майнца», который состоится 1 февраля в рамках Кубка Германии.

Причиной ухода Жоау Канселу из «Манчестер Сити» считается конфликт с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.