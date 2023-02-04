Гвардиола внёс в заявку на Лигу чемпионов молодого полузащитника Перроне

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола добавил в заявку «горожан» в Лиге чемпионов молодое приобретение клуба – опорного полузащитника Массимо Перроне. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Хавбеку всего 20 лет, прошлым его клубом был аргентинский «Велес Сарсфилд». Контракт с молодым игроком манчестерский гранд заключил на пять с половиной лет.

Ранее мы сообщали, что Гвардиола трижды звонил в «Велес Сарсфилд», чтобы обсудить трансфер 20-летнего полузащитника – настолько был высок его интерес к игроку.

Ранее изменения в заявку внёс другой участник Лиги чемпионов от Англии - «Челси».