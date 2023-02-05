Гвардиола высказался о поражении от «Тоттенхэма»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о поражении в матче с «Тоттенхэмом» (0:1).

«Горожане» в четвёртый раз подряд уступили «шпорам» всухую в гостевом матче Премьер-лиги.

«Как обычно бывает в поединках с «Тоттенхэмом», мы хорошо начали, но сразу были наказаны за ошибку. Игроки следовали плану, но непросто что-то придумать в атаке, когда соперник глубоко обороняется вдесятером. Нам не хватало последнего паса.

У «Тоттенхэма» отличная команда – нужно отдать им должное. Рано или поздно эта серия завершится, и сейчас мне сложно объяснить, почему раз за разом всё складывается именно так», – приводит BBC слова Гвардиолы.