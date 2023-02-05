Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» старается не переплачивать за игроков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о трансферной активности клуба.

Зимой ряды «горожан» пополнил только один новый игрок – полузащитник Максимо Перроне, перебравшийся из клуба «Велес Сарсфилд» за 11 млн евро. Журналисты поинтересовались у Гвардиолы, стоит ли ждать громких подписаний следующим летом: «Мы должны приглашать правильных игроков, вписывающихся в общую динамику. В последнее время «Манчестер Сити» часто отказывается от трансферов из-за высокой цены. На моей памяти примерно четыре-пять случаев, когда мы хотели подписать футболиста, но выходили из сделки из-за финансового запроса по нему», – цитирует BeanymanSports испанского наставника.