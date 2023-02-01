Порро — о переходе в «Тоттенхэм»: «Я с детства мечтал играть в Премьер-лиге»

Новичок «Тоттенхэма» Педро Порро, ранее перешедший в английский клуб из «Спортинга», поделился эмоциями от состоявшегося трансфера.

23-летний испанец признался, что очень хотел перейти в «Тоттенхэм», так как он с детства мечтал выступать в Английской премьер-лиге. Также Порро рассказал, чем именно он способен помочь своей новой команде.

«Это уникальная возможность для меня, и я надеюсь, что всё пройдёт хорошо. Я могу привнести в команду характер и индивидуальность. Во мне есть желание и воля к победе», — цитирует Порро пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что Порро перешёл в «Тоттенхэм» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. В соглашении также предусмотрена опция обязательного права выкупа футболиста.

В текущем сезоне защитник провёл за «Спортинг» 26 матчей, забив три гола, а также отдав 11 результативных передач.