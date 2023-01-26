«Милану» интересен защитник «Манчестер Сити»

«Милан» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщает The Sun.

Ранее сообщалось, что 28-летний португалец может стать частью сделки по переходу в английский клуб лидера «россонери» Рафаэла Леау.

Действующий контракт Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в футболке «горожан» 26 матчей, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. За «Манчестер Сити» Канселу выступает с 2019 года. Ранее он защищал цвета «Ювентуса», «Интера» и «Бенфики».