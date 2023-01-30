Защитник «Тоттенхэма» отправится в аренду в «Ренн»

Правый защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс в ближайшее время перейдёт в «Ренн».

Клуб французской Лиги 1 согласовал с лондонцами аренду 22-летнего англичанина, рассчитанную до конца сезона. По информации журналиста Аласдейра Голда, во вторник Спенс пройдёт медосмотр для «Ренна», после чего переход будет подтверждён официально.

Джед Спенс принадлежит «Тоттенхэму» с лета 2022 года. На счету латераля всего четыре выхода на поле в составе «шпор» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Ранее он выступал за «Мидлсбро».

«Ренн» занимает пятую строчку во французской Лиге 1 после 20 туров.