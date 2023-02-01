Правый защитник Мэтт Доэрти перебрался в мадридский «Атлетико» из «Тоттенхэма».

Ожидалось, что 31-летний футболист присоединится к «матрасникам» на правах аренды, однако «шпоры» объявили о расторжении контракта с ирландцем, прежде чем переход подтвердила пресс-служба «Атлетико».

Мэтт Доэрти был куплен «Тоттенхэмом» летом 2020 года у «Вулверхэмптона» за 16,8 млн евро. В составе лондонцев латераль провёл 71 матч, отметившись тремя забитыми мячами и девятью результативными пасами. В нынешнем сезоне ирландский футболист принял участие в 16 поединках, однажды поразив чужие ворота.