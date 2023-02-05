«Бавария» прервала череду ничьих, забив 4 гола «Вольфсбургу»

19-й тур чемпионата Германии завершился матчем «Вольфсбург» - «Бавария». Мюнхенцы после трёх ничьих подряд наконец-то набрали очки по максимуму. Уже к 19-й минуте лидеры обеспечили себе задел в три гола и довели дело до победы (4:2). У победителей отметились Кингсли Коман (дубль), Томас Мюллер и Джамал Мусиала.

Отметим, что «Бавария» играла почти весь второй тайм после удаления Йозуа Киммиха. Мюнхенцы вернули себе первое место, соперник - седьмой.