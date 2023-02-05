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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» прервала череду ничьих, забив 4 гола «Вольфсбургу»

05 Февраля 2023 • 21:41 Комментировать
Вольфсбург
2:4
Бавария
окончен

19-й тур чемпионата Германии завершился матчем «Вольфсбург» - «Бавария». Мюнхенцы после трёх ничьих подряд наконец-то набрали очки по максимуму. Уже к 19-й минуте лидеры обеспечили себе задел в три гола и довели дело до победы (4:2). У победителей отметились Кингсли Коман (дубль), Томас Мюллер и Джамал Мусиала.

Отметим, что «Бавария» играла почти весь второй тайм после удаления Йозуа Киммиха. Мюнхенцы вернули себе первое место, соперник - седьмой.

Протокол игры  
Вольфсбург2:4Бавария
  9'Коман Кингсли (0:1)
  14'Коман Кингсли (0:2)
  19'Мюллер Томас (0:3)
(1:3) Каминьски Якуб44'  
  73'Мусиала Джамал (1:4)
(2:4) Сванберг Маттиас81'  
Кастельс КоэнЛакруа Максанс 30' (Каминьски Якуб ( 30') Борнаув Себастьян  90'Ван де Вен МиккиБаку РидлеОтавио Пауло  38' 66' (Мармуш Омар ( 66') Сванберг МаттиасАрнольд Максимилиан 74' (Герхардт Янник ( 74') Нмеча ФеликсВиммер Патрик 66' (Паредес Кевин ( 66') Винд Йонас 74' (Нмеча Лукас ( 74')
Запасные: Коцца НиколяВальдшмидт ЛукаПерван ПаваоГилавоги Жошуа
Зоммер ЯннКанселу Жоау 78' (Ваннер Пауль ( 78'  90') Павар БенжаменДе Лигт МаттейсДэвис АльфонсоКиммих Йозуа  34'  54'Горецка Леон  45'Сане Лерой  34' 60' (Тель Матис ( 60'  90') Мусиала Джамал 78' (Блинд Дэйли ( 78') Коман Кингсли 55' (Гнабри Серж ( 55') Мюллер Томас 60' (Станишич Йосип ( 60')
Запасные: Ульрайх СвенСарр БунаМазрауи НуссаирJohannes Schenk
05 февраля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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