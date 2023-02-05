«Бавария» прервала череду ничьих, забив 4 гола «Вольфсбургу»

19-й тур чемпионата Германии завершился матчем «Вольфсбург» - «Бавария». Мюнхенцы после трёх ничьих подряд наконец-то набрали очки по максимуму. Уже к 19-й минуте лидеры обеспечили себе задел в три гола и довели дело до победы (4:2). У победителей отметились Кингсли Коман (дубль), Томас Мюллер и Джамал Мусиала.
Отметим, что «Бавария» играла почти весь второй тайм после удаления Йозуа Киммиха. Мюнхенцы вернули себе первое место, соперник - седьмой.
Протокол игры
|9'Коман Кингсли (0:1)
|14'Коман Кингсли (0:2)
|19'Мюллер Томас (0:3)
|(1:3) Каминьски Якуб44'
|73'Мусиала Джамал (1:4)
|(2:4) Сванберг Маттиас81'
Кастельс Коэн•Лакруа Максанс30' (Каминьски Якуб (30') •Борнаув Себастьян• 90'Ван де Вен Микки•Баку Ридле•Отавио Пауло 38'66' (Мармуш Омар (66') •Сванберг Маттиас•Арнольд Максимилиан74' (Герхардт Янник (74') •Нмеча Феликс•Виммер Патрик66' (Паредес Кевин (66') •Винд Йонас74' (Нмеча Лукас (74')
Зоммер Янн•Канселу Жоау78' (Ваннер Пауль (78') • 90'Павар Бенжамен•Де Лигт Маттейс•Дэвис Альфонсо•Киммих Йозуа 34'• 54'Горецка Леон• 45'Сане Лерой 34'60' (Тель Матис (60') • 90'Мусиала Джамал78' (Блинд Дэйли (78') •Коман Кингсли55' (Гнабри Серж (55') •Мюллер Томас60' (Станишич Йосип (60')
Запасные: Ульрайх Свен•Сарр Буна•Мазрауи Нуссаир•Johannes Schenk
05 февраля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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