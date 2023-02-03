«Интер» вернётся к кандидатуре Павара летом

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар ещё может оказаться в «Интере».

Миланский клуб, как известно, пытался подписать футболиста сборной Франции в последний день январского трансферного периода, но получил отказ от «Баварии». По сведениям Corriere dello Sport, руководство «нерадзурри» не намерено сдаваться: летом «Интер» вновь предпримет попытку заполучить 26-летнего оборонца, на которого также претендует «Барселона».

Контракт Бенжамена Павара с «Баварией» рассчитан до 2024 года. По слухам, мюнхенский гранд согласится продать француза после завершения сезона, если за него предложат 30 млн евро.