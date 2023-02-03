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«Интер» вернётся к кандидатуре Павара летом

03 Февраля 2023 • 00:25 Комментировать
Вольфсбург
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Бавария
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05.02 19:30

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар ещё может оказаться в «Интере».

Миланский клуб, как известно, пытался подписать футболиста сборной Франции в последний день январского трансферного периода, но получил отказ от «Баварии». По сведениям Corriere dello Sport, руководство «нерадзурри» не намерено сдаваться: летом «Интер» вновь предпримет попытку заполучить 26-летнего оборонца, на которого также претендует «Барселона».

Контракт Бенжамена Павара с «Баварией» рассчитан до 2024 года. По слухам, мюнхенский гранд согласится продать француза после завершения сезона, если за него предложат 30 млн евро.

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Интер Милан Бавария Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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ВОЛЬФСБУРГ БАВАРИЯ
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