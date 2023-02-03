Нагельсманн: «Канселу может немного раздражаться, когда что-то идёт не так»

Тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился впечатлениями от первых дней работы с новичком Жоау Канселу, который присоединился к мюнхенцам на правах аренды до конца сезона из «Манчестер Сити». Летом «красная машина» может выкупить 28-летнего португальца за 70 миллионов евро.

«Он симпатичный парень, очень амбициозный и может немного раздражаться, когда что-то идёт не так. Жоау – довольно опытный. Он провёл очень хорошую дебютную игру с «Кёльном». У него высокий творческий уровень. Ребятам весело тренироваться с Канселу», – сказал Нагельсманн на своей пресс-конференции перед матчем с «Вольфсбургом» в Бундеслиге.