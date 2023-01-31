«Бавария» официально объявила о переходе защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу на правах аренды.

Сообщается, что арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и включает в себя опцию выкупа за 70 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в такую же цену.

В текущем сезоне 28-летний футболист провёл в составе «горожан» 26 матчей, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.

Свой следующий матч в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» проведёт 5 февраля против «Вольфсбурга». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. На данный момент мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 37 очков в 18 встречах.