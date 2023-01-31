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«Бавария» объявила о переходе Канселу из «Манчестер Сити» официально

31 Января 2023 • 14:45 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
05.02 19:30

«Бавария» официально объявила о переходе защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу на правах аренды.

Сообщается, что арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и включает в себя опцию выкупа за 70 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в такую же цену. 

В текущем сезоне 28-летний футболист провёл в составе «горожан» 26 матчей, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.

Свой следующий матч в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» проведёт 5 февраля против «Вольфсбурга». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. На данный момент мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 37 очков в 18 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Жоау Канселу Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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ВОЛЬФСБУРГ БАВАРИЯ
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