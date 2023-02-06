Отношения Нойера и Нагельсманна сильно испортились

Отношения наставника «Баварии» Юлиана Нагельсманна и капитана команды Мануэля Нойера окончательно испортились.

По информации издания Kicker, причиной для конфликта стали предпочтения специалиста, который доносит свои идеи через Йозуа Кимииха. Сообщается, что между вратарём и тренером долго существовала напряжённость, а увольнение многолетнего тренера голкиперов Тони Тапаловича привела к окончательному разрыву отношений. Что интересно, часть игроков «рекордмайстера» встало на сторону Нойера после его скандального интервью, в котором вратарь раскритиковал руководство «Баварии».

Напомним, что Мануэль Нойер пропустит остаток нынешнего сезона из-за серьёзной травмы, полученной во время катания на лыжах в период зимнего отпуска.