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Чемпионат Германии. Бундеслига

Павар договорился с «Барселоной» слухи

31 Января 2023 • 00:29 Комментировать
Бетис
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Барселона
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01.02 23:00

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар достиг устной договорённости с «Барселоной».

26-летний футболист согласовал практически все условия контракта с каталонским клубом, докладывает BarcaTimes. Переход состоится по окончании текущего сезона, если всё пойдёт по плану, однако «Барселоне» ещё предстоит убедить «Баварию» продать француза. Трансферные переговоры между клубами пока не велись. Сам Павар крайне заинтересован в продолжении карьеры в Каталонии.

Универсальный защитник связан с «Баварией» контрактом, рассчитанным до 2024 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Павара в 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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БЕТИС БАРСЕЛОНА
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