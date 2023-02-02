Появляются новые подробности саги несостоявшегося ухода Бенжамена Павара из мюнхенской «Баварии».

По информации издания Relevo, чемпион мира был очень заинтересован в переходе в «Интер» в последний день окна подписаний, однако руководство «рекордмайстера» заблокировало этот шаг. Это решение было связано с тем, что в «Баварии» испугались возможного усиления «ПСЖ», который мог бы заранее подписать Милана Шкриньяра из миланского клуба.

Сообщается, что «Барселона» также сохраняет интерес к французу, в то время как «Бавария» попытается продлить контракт со своим игроком. Сам Павар не хочет торопиться с принятием решений.

Напомним, что в составе немецкого гранда Бенжамен выступает с 2019 года, выиграв Лигу чемпионов и три титула Бундеслиги.