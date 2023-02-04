«Бавария» заинтересована в трансфере Камада

Мюнхенская «Бавария» является одним из клубов, который заинтересован в трансфере 26-летнего полузащитника «Айнтрахта» Даити Камада. Об этом сообщает японское издание Sponichi Annex.

Напомним, в конце сезона у футболиста заканчивается контракт с франкфуртским клубом. «Бавария» не против заполучить Даити на правах свободного агента, но для этого мюнхенцам нужно опередить другие клубы в борьбе за игрока.

Ранее сообщалось, что в услугах японца также заинтересована каталонская «Барселона». В нынешнем сезоне Камада отметился 7 голами и 4 результативными передачами в немецкой Бундеслиге – это уже больше, чем за всю прошлую кампанию.