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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» заинтересована в трансфере Камада

04 Февраля 2023 • 13:47 Комментировать
Айнтрахт Фр
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Герта
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Через 3 ч. 13 мин.

Мюнхенская «Бавария» является одним из клубов, который заинтересован в трансфере 26-летнего полузащитника «Айнтрахта» Даити Камада. Об этом сообщает японское издание Sponichi Annex.

Напомним, в конце сезона у футболиста заканчивается контракт с франкфуртским клубом. «Бавария» не против заполучить Даити на правах свободного агента, но для этого мюнхенцам нужно опередить другие клубы в борьбе за игрока.

Ранее сообщалось, что в услугах японца также заинтересована каталонская «Барселона». В нынешнем сезоне Камада отметился 7 голами и 4 результативными передачами в немецкой Бундеслиге – это уже больше, чем за всю прошлую кампанию.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Даити Камада
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